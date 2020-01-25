ميركل: تراجع حدة القتال في ليبيا بعد لقاء موسكو ومؤتمر برلين

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تراجع كثافة الأعمال القتالية في ليبيا بعد لقاء موسكو ومؤتمر برلين مؤكدة “حدوث انتهاكات منفردة لوقف إطلاق النار”.

ودعت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول قائد الجيش خليفة حفتر، للالتزام بالهدنة معربة عن أملها في أن يتخذ خفتر “خطوات إيجابية” للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشارت ميركل إلى أن حفتر لم يوقع على اتفاق الهدنة وبيان مؤتمر برلين لكنه أعرب شفهيا عن التزامه بوقف إطلاق النار ووافق على تخصيص 5 ممثلين عنه في اللجنة العسكرية، بينما وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، على كلا الوثيقتين مشيرة إلى أنه سيجري التصديق في مجلس الأمن الدولي على الوثائق التي تم اعتمادها في مؤتمر برلين.

من جانبه تعهّد أردوغان، بأن تركيا “لن تترك رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وحيداً على الجبهات” ،مشيرا أنّ دعم حكومة الوفاق في ليبيا، هو “التزام وليس خيارا” بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259.

وأشار أردوغان، إلى أنّ تركيا “عازمة على عدم ترك إخوتنا الليبيين وحدهم في هذه الأيام العصيبة” ،موضحا أنّ اجتماعهما “بحث الأوضاع في المنطقة، لاسيما في ليبيا”..أنهما يدعمان “الحل السياسي” هناك.

وأكد أردوغان ،أن حفتر لم يوقّع على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا ،وقال: “ثمة فرق بين الموافقة على بيان مؤتمر برلين المؤلف من 55 مادة، والتوقيع عليه، وحفتر لم يوقع”.