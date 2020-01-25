مباحثات إيطالية فرنسية حول الملف الليبي

بحث وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، مع نظيره الفرنسي فلورنس بارلي، عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وتبادل الجانبان خلال مكالمة هاتفية وجهات النظر حول الوضع في ليبيا، فيما لاتزال وزارة الدفاع الإيطالية منخرطة بشكل كبير في المسرح الليبي وظلت القوات الإيطالية منخرطة في طرابلس ومصراتة، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأكد الطرفين أنه تماشيا مع نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا يظل الحل الوحيد الذي يمكن متابعته هو التركيز على بدء حوار سياسي ملموس في إطار وقف الأعمال العدائية وتنفيذ حظر الأسلحة.