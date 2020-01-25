السوق الموازية: خسائر أسبوعية كبيرة للدولار واليورو أمام الدينار الليبي

حققت العملات الدولية خصوصا العملتين الأميركية والأوروبية خسائر أسبوعية كبيرة أمام الدينار الليي في السوق الموازية، فقد فقد الدولار 22 قرشا ليهبط سعره إلى 4.51 دينار اليوم السبت ، مقابل 4.73 دينار السبت الماضي.

كذلك خسرت العملة الأوروبية الموحدة عشرين قرشا لتنخفض إلى 4.90 دينار مقابل 5.10 دينار خلال الفترة نفسها.

أما العملة البريطانية فقد فقدت عشرة قروش، إذ تراجعت اليوم إلى 5.85 دنيار للجنيه الإسترليني الواحد، مقابل 5.95 دينار السبت الماضي.

والأمر نفسه حدث على صعيد العملتين التركية والتونسية، إذ انخفضت الليرة إلى 0.76 دينار، مقابل 0.78 دينار، والدينار التونسي إلى 1.95 دينار مقابل 1.63 دينار.

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