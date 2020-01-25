برلماني جزائري: تقسيم ليبيا هو السيناريو الأسوأ

أكد عضو مجلس الأمة الجزائري قريشي عبد الكريم أن السيناريو الأسوأ في ليبيا يتمثل في تقسيمها إلى شرق وغرب حال إطالة أمد الصراع.

وأوضح عبد الكريم لوكالة “سبوتنيك” “حتى الآن تمثل دول الجوار في المشهد وكانت حاضرة في مؤتمر برلين، وأن الاجتماع الأخير لدول الجوار في الجزائر أكد دعمهم للحل السلمي ورفض التدخل الخارجي”وتابع أن بعض السيناريوهات غير الإيجابية هي ترك الأطراف الليبية وحدها في المشهد والحرب التي يمكن أن تطول، وبعدها قد يجلسون مع بعضهم البعض على طاولة المفاوضات، وأن السيناريو الأسوأ يتمثل في الذهاب نحو تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب حال إطالة أمد الصراع.

وشدد على أن الجزائر تدعم كافة الحلول السياسية إلا أنها لا يمكنها التدخل في أي حلول عسكرية بدعم أي طرف على حساب الأخر.

وتابع أن مصر والجزائر تبذلان كل الجهود لدعم الحل في ليبيا وأن الجزائر تمتلك علاقات قوية مع طرفي النزاع في ليبيا، وأن مصر لا يمكن أن تتخلى عن ليبيا، وكذلك فإن تونس معنية بالأمر كونها دولة جوار ويهمها الاستقرار الليبي.

وأضافأن التقارب والعلاقات بين مصر والجزائر يعزز من مسألة التوافق على دعم الحل السلمي والخروج من الأزمة، وأن الدول الثلاث يمكن أن يساهموا في تقريب وجهات بين الأطراف الليبية، وأنه لا يمكن تجاهل دول الجوار الليبي باعتبارها الأكثر تضررا وتأثيرا في المشهد، وأن التأثير الأكبر يكون للدول العربي صاحبة الحدود المشتركة.