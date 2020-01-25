الكبير: 50 مليار دينار حجم الدين الوطني وجميعه بالعملة المحلية

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن الدين الدين الوطني أصبح 50 مليار دينار، جميعه بالعملة المحلية, جاء ذلك في لقاء مع وكالة «رويترز» أمس الجمعة.

لكن الكبير رفض الإدلاء لـ«رويترز» برقم لحجم الاحتياطي الأجنبي، وقال إنه زاد قليلا في العامين الأخيرين، بالتزامن مع استقرار إنتاج النفط على نحو أفضل عنه بعد ثورة 2011.

لصديق الكبير: ميزانية 2020 قد تسجل عجزا بسبب إيقاف تصدير النفط

ونقلت «رويترز» عن الكبير قوله إن «النفط يمثل 93 إلى 95% من إجمالي الإيرادات ويغطي 70% من إجمالي الإنفاق.. » ووصف وقف تصدير النفط من الموانئ الليبية، قائلا: «هذه رصاصة في الرأس، ستؤذي ليبيا والشعب الليبي.. يحدونا أمل كبير أن تُحل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها تضر بالجميع».

وأضاف الكبير أن «الحصار المضروب على موانئ رئيسية لتصدير النفط في ليبيا يضر بالاقتصاد، وقد تسجل ميزانية العام 2020 عجزا بسببه». وأوضح الكبير أن المصرف المركزي لم يتفق بعد على ميزانية للعام 2020 مع الحكومة المعترف بها دوليا، التي اقترحت عجزا قدره 17.5 مليار دينار

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