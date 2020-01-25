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الكبير: 50 مليار دينار حجم الدين الوطني وجميعه بالعملة المحلية

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن الدين الدين الوطني أصبح 50 مليار دينار، جميعه بالعملة المحلية, جاء ذلك في لقاء مع وكالة «رويترز» أمس الجمعة. 

لكن الكبير رفض الإدلاء لـ«رويترز» برقم لحجم الاحتياطي الأجنبي،  وقال إنه زاد قليلا في العامين الأخيرين، بالتزامن مع استقرار إنتاج النفط على نحو أفضل عنه بعد ثورة 2011.

لصديق الكبير: ميزانية 2020 قد تسجل عجزا بسبب إيقاف تصدير النفط

ونقلت «رويترز» عن الكبير قوله إن «النفط يمثل 93 إلى 95% من إجمالي الإيرادات ويغطي 70% من إجمالي الإنفاق.. » ووصف وقف تصدير النفط من الموانئ  الليبية، قائلا: «هذه رصاصة في الرأس، ستؤذي ليبيا والشعب الليبي.. يحدونا أمل كبير أن تُحل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها تضر بالجميع».

وأضاف الكبير أن «الحصار المضروب على موانئ رئيسية لتصدير النفط في ليبيا يضر بالاقتصاد، وقد تسجل ميزانية العام  2020 عجزا بسببه». وأوضح  الكبير أن المصرف المركزي لم يتفق بعد على ميزانية للعام 2020 مع الحكومة المعترف بها دوليا، التي اقترحت عجزا قدره 17.5 مليار دينار

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اذا على الصديق الكبير – استخدام مصارف مصراتة لتغطية الديون باعتبارهم – قد صرفوا اعتمادات من البنك المركزي ولم يدفعوا الاقساط منذ 2012 – حتى اليوم – – ويجب طرح المساءلة القانونية في الاموال التي تصرف من البنك المركزي ابنىك مصراتة وفتح التحقيق الاداري فيها …!!!! بدون نقاشات .

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  • فى كل دول العالم يراقب البرلمان عمل الحكومة التى نالت ثقته الا فى ليبيا تم فرض امعة من القوى الاستعمارية ليبصم لهم على طلباتهم رغم علمهم بعدم شرعية السراج الذى دخل موسوعة جنز للارقام القياسية كرئيس دولة لم يؤدى القسم الدستورى ورفضه البرلمان مرتين ويحكم اربع سنوات بالاكراه ويبيع البلاد بباكو شيكولاته ولكن الشعب الليبى اخيرا قام باغلاق الثروة النفطية حتى لا تقع فى يد هذا السفيه الا ان يتم القبض غليه وتسليمه لعشماوى

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    • البرلمان حسب علمي يكون في العاصمة الدولة في اي البلد في العالم العاصمة ليبيا هي طرابلس ليس مدينة في أقصى الشرق ليبيا على حدود مع مصر كان بي إمكان عقلية صالح والبرلمان يطالبوا بالحماية الدولية أو من الأمم المتحدة الأوضاع الأمنية في طرابلس لم تعد كما كانت الحكومة الوفاق ممسكة بي الأنوار رفض البرلمان عقد جلساته في طرابلس من اول كانت له النية دعم الانقلاب العسكري المتمرد حفتر

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