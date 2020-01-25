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السجن 19 عاما لليبي من أصل فلسطيني المتهم بضلوعه في مقتل السفير الأمريكي في بنغازي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

واشنطن-العنوان

قضت محكمة أمريكية بالسجن تسعة عشر عاما على مصطفى الإمام الليبي من أصل فلسطيني، بعد إدانته بالضلوع في الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية في بنغازي الذي أودى بحياة السفير الأمريكي كريستوفر ستيفينز.

وقالت المدعية الأمريكية جيسي ليو، في بيان نقلته الشرق الأوسط، إن الإمام لعب دورا مهما في الهجوم الإرهابي على السفارة الأمريكية الذي تسبب في مقتل السفير الأمريكي في بنغازي.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الحكم على الإمام يبعث برسالة قوية إلى الذين يحاولون ارتكاب مثل هذه الجرائم الشائنة بحد تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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