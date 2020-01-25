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امرأة أوكرانية تورد أسلحة إلى قوات الوفاق في ليبيا

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن سيدة أعمال أوكرانية تدير شركتين يشتبه في توريدها أسلحة إلى قوات الوفاق في ليبيا.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إن المرأة الأوكرانية تدعى أولينا مالاخوفا، وكانت من بين ضحايا الطائرة المنكوبة التي أسقطتها إيران مطلع الشهر الجاري عن طريق الخطأ.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن السيدة الأوكرانية، تدير شركتين متخصصتين في الشحن الجوي إحداهما في أوكرانيا والثانية في اسكتلندا، وتمتلك طائرة شحن دمرها الجيش الليبي أثناء هبوطها في مطار مصراتة أغسطس الماضي.

وأضافت “سي إن إن”، أن الطائرة المملوكة لسيدة الأعمال التي تم تدميرها في ليبيا، كانت محملة بشحنة أسلحة وطائرات بدون طيار لصالح حكومة السراج والمليشيات المتحالفة معها في مصراته.

وكشفت سجلات الرحلات الجوية من موقع تتبع شركات الطيران “flightradar24“، عن قيام تلك الطائرة التي دمرها الجيش الليبي بأكثر من 30 رحلة بين أوكرانيا وتركيا وليبيا خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2019.

وتحولت ليبيا بعد سطوة التنظيمات الإرهابية عليها وسقوطها في الفوضى عام 2011 إلى سوق للسلاح والمرتزقة وذلك بدفع من تركيا وقطر لصالح المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المتحالفة مع الوفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • فى ستين داهية هذه الكلبة الشريرة فى الدرك الاسفل من النار

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  • اولاً كما تقول الوالدة الله يشفيها … طرابلس صلاحا فيها الى باعها يشريهاَ.
    اما بخصوص هذه العاهرة الاوكرانية ( حاش القارئ الكريم) والتى يتعامل معها السراج وحكومته اللاوطنية ، ومصراته وعصاباتها الاجرامية بحلب الاسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة من كل حدب وصب، انشاء الله ينزلها فى الدرك الأسفل من النار هى وكل من تآمر على ليبيا… وفي الآتى نبدة مختصرة عن هذه العاهرة الأوكرانية:
    SLP PSC01
    Notice of Individual person with significant control (PSC) of a Scottish Limited partnership (LP)
    1- LP details
    LP number DL026852
    LP name in full VOLARIS BUSINESS LP
    2- Date that individual became a registrable person
    Date 26/ 06/2017
    • Date that individual became registrable person
    • This cannot be before 26 June 2017
    3- Individual details
    Title* MS
    Forenames OLENA
    Surname MALAKHOVA
    Country/State of residence UKRAIN
    Nationality UKRAIN
    Month/year of birth 01/1981
    4- Individual’s service address
    Building name/ number SUITE 4342
    Street MITCHELL HOUSE, MICHELL STREET
    Post town EDINBURGH
    County/ Region
    Postcode EH6 7BD
    Country SCOTLAND

    وعلى السيد الاعلامى ابن ليبيا البار نبيل الحاج على اثارة الموضوع اعلاميا مع الشكر

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