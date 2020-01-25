استمرار القتال وكمين محكم.. مصادر: قصف مدفعي عشوائي في محور وادي الربيع

قالت مصادر مطلعة أن قصفا مدفعيا عشوائيا تنفذه قوات الوفاق، إستهدف مناطق بير العالم و القيو في محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة نصبت كمين محكم في محور وادي الربيع ضد قوات الوفاق في قوت سابق اليوم، مشيرة إلى استهداف مباشر لـ4 آليات مسلحة وتم تدميرها بالكامل، وفقا للمصادر.

كما استمرت الاشتباكات في طرابلس رغم اعلان الهدنة، حيث سمعت أصوات الاشتباكات فجر اليوم في محور عين زارة .

ولا تزال الاشتباكات العنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مستمرة في محاور العاصمة طرابلس بالرغم من اعلان هدنة غير موقعة بين طرفي النزاع.

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