أكدت النائبة التونسية السابقة هالة عمران، أنه لا يمكن استثناء دول الجوار من المشهد الليبي، إلا أنه يجب أن يكون دورها في إطار حل الأزمة لا تعقيدها.

وأوضحت عمران لسبوتنيك أن المشهد في ليبيا يحتاج إلى تقريب وجهات النظر ولعب دور الوساطة من قبل دول الجوار، لا الاصطفاف مع طرف ضد الآخر مشددة على الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار مع أي مسار دولي نظرا لعلاقتها القوية مع الأطراف الليبية، وتأثيرها الجغرافي والسياسي.