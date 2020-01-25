أكد عضو لجنة الحوار الوطني السابق الفضيل الأمين أن معالجة الأزمة الليبية تبدأ بوجود إرادة صادقة لدى مختلف الأطراف لحلها.

وقال الأمين في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “المشكلة ليست بالنصوص، المشكلة بالنفوس، معالجة الأزمة الليبية تبدأ بنفوس تريد الحل وليس الحلب، تريد الحب وليس الكراهية، تريد الأمل وليس الانتقام، تريد ليبيا وليس أشلاء ليبيا، تريد إطفاء الحريق في البيت وليس سرقة ما لم تطاله النيران”.

وأضاف الأمين “كما قامت ليبيا بسواعد الآباء المؤسسون، ليبيا اليوم تحتاج الآباء والأمهات والابناء المنقذون”.