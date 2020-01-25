تونس وفرنسا تجريان مناروة بحرية لدعم القدرة على مراقبة الفضاءات البحرية

أجرت القوات البحرية التونسية مناورة أمس مع إحدى حاملات الطائرات المروحية الفرنسية في عرض السواحل الشمالية التونسية.

وقالت وزارة الدفاع التونسية إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون العسكري التونسي الفرنسي، وتهدف إلى دعم القدرة على التنسيق بين البحريتين في مجال مراقبة الفضاءات البحرية، والتصدي للأعمال غير المشروعة في البحر.

يتزامن ذلك مع إجراءات أمنية وعسكرية مشددة قامت بها تونس على حدودها مع ليبيا تحسبا لانتقال عناصر إرهابية إلى أراضيها، خاصة بعد وصول مرتزقة من سوريا عن طريق تركيا إلى طرابلس.

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