تونس: 36 من “أطفال داعش” عالقين في ليبيا

أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بليبيا، توفيق القاسمي، أن 36 طفلا من أبناء تونسيين ينتمون لتنظيم “داعش”، ما زالوا عالقين في ليبيا و يقبعون مع أمهاتهم في سجون مصراتة وطرابلس.

وبين القاسمي في تصريحات صحفية أن 10 أمهات و15 طفلا تونسيا يوجدون حاليا في سجون مصراتة و 10 أمهات و21 طفلا آخرين يقبعون في سجون طرابلس، مشيرا إلى أن ترحيلهم إلى تونس يبقى رهين ما سيفضي إليه المسار القضائي بين تونس وليبيا، خاصة أن أمهات الأطفال محل متابعة قضائية من قبل السلطات الليبية.

يشار إلى أن تونس تسلمت الخميس 6 أطفال أيتام من أبناء تونسيين مقاتلين بليبيا، تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و21 سنة وصلوا إلى مطار قرطاج الدولي عبر مطار مصراتة وتم استقبالهم من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.

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