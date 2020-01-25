تأكيد إماراتي فرنسي على ضرورة تنفيذ “أولويات برلين”

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان وتباحثا حول أبرز التطورات والقضايا التي تشهدها المنطقة بينها أزمة ليبيا إضافة إلى السودان وإيران.

وناقش المسؤولان خلال اجتماعهما في باريس السبل الأمثل لتطوير التعاون المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا في مختلف المجالات التعليمية وفي مقدمتها التكنولوجية والثقافية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، فقد أكد الطرفان على اللقاء على “ضرورة تنفيذ الأولويات المحددة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا على وجه السرعة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية