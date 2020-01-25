بوسبيحة: الإساءة للقذافي جريمة تسبب شرخا في النسيج الاجتماعي

أعرب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان الليبية علي أبو سبيحة، عن رفضه للاتهامات التي وجهها عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية للزعيم الراحل معمر القذافي والتي حمله فيها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد.

وقال أبوسبيحة في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح نشرها عبر حسابه بموقع “فيسبوك” “لا أظنكم لم تسمعوا تهجمات عبد الله الثني رئيس حكومتكم على الزعيم معمر القذافي رحمه الله والذى لازال يحظى بالاحترام والتقدير من غالبية الشعب الليبي وأي اساءة له عندهم من المحظورات” مضيفا “لذلك فإن ما أقدم عليه الثني يعتبر جريمة في حق الشعب الليبي عامة لأنها تسبب زيادة في شرخ النسيج الاجتماعي في وقت هو احوج ما يكون فيه لجمع الكلمة لتداعي الامم عليه طمعا في خيراته” وأردف باعتباركم وضعتم نفسكم ممثلين للشعب فالأمر يقتضى منكم مساءلة المعني وتقديم اعتذاره لمن اساء اليهم وإن لم يتم ذلك فيعتبر ذلك تقصيرا منكم في لم شتات هذا الوطن”.

وكان الثني قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية إن القذافي هو سبب ما وصل إليه الحال الآن في البلاد مضيفا أن سياسته الخارجية كانت جيدة، لكنه هو من أوصل الشعب الليبي إلى هذه الحالة من التهميش وعدم وجود بنية تحتية جيدة، ولا صحة ولا تعليم جيدين.