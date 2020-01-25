الوطنية للنفط تعلن انخفاضاً كبيراً في الإنتاج بحلول الخميس

المؤسسة الوطنية للنفط: انخفاض الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 320154 برميل يوميا بحلول يوم الخميس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية