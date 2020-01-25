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الوطنية للنفط تعلن انخفاضاً كبيراً في الإنتاج بحلول الخميس

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المؤسسة الوطنية للنفط: انخفاض الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 320154 برميل يوميا بحلول يوم الخميس

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الدم الليبى اغلى من النفط الذى يستخدم لجلب مرتزقة لحماية لصوص المال العام والخوان من غضب الشعب الليبى الذى انتفض واغلق النفط لحين ايجاد وسيلة عادلة لتوزيع الثروة على الشعب الليبى بدلا من المرتزقة السوريين

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