الوطنية للنفط تعلن انخفاضاً كبيراً في الإنتاج بحلول الخميس

المؤسسة الوطنية للنفط: انخفاض الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 320154 برميل يوميا بحلول يوم الخميس
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
المؤسسة الوطنية للنفط: انخفاض الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 320154 برميل يوميا بحلول يوم الخميس
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الدم الليبى اغلى من النفط الذى يستخدم لجلب مرتزقة لحماية لصوص المال العام والخوان من غضب الشعب الليبى الذى انتفض واغلق النفط لحين ايجاد وسيلة عادلة لتوزيع الثروة على الشعب الليبى بدلا من المرتزقة السوريين
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