من محور عين زارة.. السويحلي: لا نقبل استغلال أي حزب أو تيار أو شخص لتضحيات أبطالنا المقاتلين

ليبيا – قام عضو مجلس الدولة الاستشاري المجمدة عضويته من قبل خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبدالرحمن السويحلي بزيارة إلى محور عين زارة أمس الجمعة.

السويحلي قال في تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إن الزيارة هدفها تجديد إصرارهم على صد ودحر ما وصفه بـ” العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة رفقة من وصفهم بـ “الأبطال” الذين سطروا صمود أسطوري طوال 10 أشهر دفاعاً عن حرية وكرامة الوطن حسب تعبيره.‬

وأشار إلى أن “‫تماسكهم كبير على قلب رجل واحد، ولا يقبلون استغلال أي حزب أو تيار أو شخص لتضحياتهم، نحن دعاة سلام ولكننا نسحق من يأتينا غازٍ”.

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