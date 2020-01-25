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من محور عين زارة.. السويحلي: لا نقبل استغلال أي حزب أو تيار أو شخص لتضحيات أبطالنا المقاتلين

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قام عضو مجلس الدولة الاستشاري المجمدة عضويته من قبل خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبدالرحمن السويحلي بزيارة إلى محور عين زارة أمس الجمعة.

السويحلي قال في تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إن الزيارة هدفها تجديد إصرارهم على صد ودحر ما وصفه بـ” العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة رفقة من وصفهم بـ “الأبطال” الذين سطروا صمود أسطوري طوال 10 أشهر دفاعاً عن حرية وكرامة الوطن حسب تعبيره.‬

وأشار إلى أن “‫تماسكهم كبير على قلب رجل واحد، ولا يقبلون استغلال أي حزب أو تيار أو شخص لتضحياتهم، نحن دعاة سلام ولكننا نسحق من يأتينا غازٍ”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اى صمود ياحمار وخطة الجيش تحققت اصلا باستدراجهم الى مناطق مفتوحة لتوصيلهم لجهنم ربنا يوعدك وتكون برفقتهم فى الدرك الاسفل من النار فالمرء مع من احب وان تحب لصوص المال العام والدواعش والمافيا والخوان ولا تخجل من جلب مرتزقة ليحموكم من غضب الشعب باموال الشعب صحيح اللى اختشوا ماتوا فانت والحشرى يجمعكم انكم من حريم السلطان

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  • انت ايها السفيه ينطبق عليك قول الامام الشافعى رضى الله عنه :-
    يُخَاطِبني السَّفيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ .:. فأكرهُ أن أكونَ له مجيباً
    يزيدُ سفاهةً فأزيدُ حلماً .:. كعودٍ زادهُ الإحراقُ طيباً
    *****************************************
    إِذا نَطَقَ السَفيهُ فَلا تَجِبهُ .:. فَخَيرٌ مِن إِجابَتِهِ السُكوتُ
    فَإِن كَلَّمتَهُ فَرَّجتَ عَنهُ .:. وَإِن خَلَّيتَهُ كَمَداً يَموتُ
    سكتُّ عن السفيهِ فظنَّ أني .:. عييتُ عن الجواب و ما عييتُ
    *****************************************
    ومَنْ لَمْ يَذْقْ مُرّ الَتَعلُّمِ سَاعَةً .:. تَجَرّعَ ذُلّ الجَهْلِ طُولَ حَياتِهِ
    *****************************************
    النَّاسُ داءٌ وَدَواءُ النَّاسِ قُرْبُهُمُ .:. وفي اعتزالهمُ قطعُ المودَّاتِ
    ولستُ أسلمُ من خلٍّ يخالطني .:. فكيفَ أسلمُ من أهلِ العداواتِ
    *****************************************
    وَلَرُبَّ نازِلَةٍ يَضيقُ لَها الفَتى .:. ذَرعاً وَعِندَ اللَهِ مِنها المَخرَجُ
    ضَاقَت فَلَمَّا استَحكَمَت حَلَقَاتُهَا .:. فُرِجَت، وَكُنتُ أَظُنُّهَا لاَ تُفرَج
    *****************************************
    أنا إن عشت لست أعدم قوتاً .:. وإذا مت لست أعدم قبراً
    همتي همة الملوك ونفسي .:. نفس حر ترى المذلة كفراً
    *****************************************
    شَكَوْتُ إلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي .:. فَأرْشَدَنِي إلَى تَرْكِ المعَاصي
    وَأخْبَرَنِي بأَنَّ العِلْمَ نُورٌ .:. ونورُ الله لا يهدى لعاصي
    ****************************************
    تَعْصِي الإِله وَأنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ .:. هذا محالٌ في القياس بديعُ
    لَوْ كانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأَطَعْتَهُ .:. إنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ
    في كلِّ يومٍ يبتديكَ بنعمةٍ .:. منهُ وأنتَ لشكرِ ذاكَ مضيعُ

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  • قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
    .هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223)

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  • .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ) [صحيح]. يشير العديد من علماء الدين اليوم إلى أننا قد وصلنا إلى هذا الزمان، حيث السفيه يتكلم، وفي يده أمر أمته، في حين العاقل لا يجد له مكاناً بين أفراد أمته، وأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنّ زمن الرويبضة هو علامة من علامات اقتراب قيام الساعة. تأملات في زمن الرويبضة إنّ المتأمل لزمن الرويبضة سيلاحظ العديد من الأمور أهمها: يقع الكثير من الأشخاص في الخطأ نتيجة لإتهامهم شخص يحمل فكراً مختلفاً عنهم بالرويبضة، وهذا خطأ فالشخص العامل لفكر ما، أو لوجهة نظر تبناها من تأملاته، وعلمه لا يجوز وصف بالرويبض. يجب أن يستند الاستدلال على صحة فكر ما، أو رأيي ما بالحجة، أو الدليل والمنطق. لا يرتبط العلم والرويبضة بالسن، فقد يكون الأكبر سناً أقل علماً ومعرفةً من غيره، لذلك لا يجوز الحكم على ناطق لمجرد صغر سنه. يجب أن يستند اتهام شخص ما بالرويبضة إلى الشرع فقط. صفات الرويبض يمكن اشتقاق العديد من صفات الرويبض من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، ومن أهم هذه الصفات: الرويبض شخص غير عالم بأمور دينه، ولا يفقهها. يدّعي الرويبض أنّ أمر الأمة والدين يهمه، وأنّه يطالب بالحق والعدل لكن في الواقع فهو عكس ذلك. يبحث الرويبض عما يلبي احتياجاته وأهوائه، دون الاكتراث لغيره من الامة. يدّعي الرويبض العلم، والتقوى، ويتفنن في إيجاد مخرج دوماً لفساده وفساد حاشيته، كما أنّه يقوّم الباطل على الحق.

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  • هأنت تعاود أفلام التصوير الليلي في زيارات المحاور نكايه بالمشري لعدم قدرته علي زيارتهم لأن المشري في مره سابقه حب يتسلق علي أكتاف الميليشيات فقام بزياره لهم فطردته شر طرده وهأنت اليوم تحاول مجددا أن تصعد علي ظهور من غررتم بهم فستسحق أنت وهم اذا ما فشل حوار جينيف فستراهم جيّف بعون الله مهلا وصبرا الي أن يصل الجيش الي طريق مسدود مع خوان المسلمين ومع عصابات الرئاسي في حوار جينيف فسيعمد الجيش لمواصلة سعيه للقضاء علي هذه النماذج القذره

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