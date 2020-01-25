

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 January, 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر التراكمية منذ إعلان حالة القوة القاهرة جراء إغلاق الموانئ النفطية في 18 يناير وحتى 23 يناير بلغ 256.650.355 دولار.

وبينت المؤسسة في رسم توضيحي أنه في يوم 23 يناير بلغ الإنتاج اليومي 320.154 برميل فيما بلغ الفاقد اليومي في الإنتاج 899.846 برميل بينما بلغ الفاقد التراكمي 3.907.318 برميل بينما بلغت الخسائر اليومية 58.925.515 دولار وبلغت الخسائر التراكمية 256.650.355 دولار.

وأوضحت المؤسسة انخفاض معدل انتاج النفط من أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 320.154 برميل في اليوم فيما بلغ إنتاج الغاز 50.235.527 مليون قدم مكعب في اليوم حتى 23 يناير 2020.

وأشارت المؤسسة إلى أن متوسط الفاقد اليومي بلغ 0042.8 مليون دولار.

وشددت المؤسسة على أن الوقود لازال متوفرا في أغلب المناطق وبينت شركة البريقة أن لديها سعة تخزينية كافية في المناطق الوسطى والشرقية إلا أن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية وخصوصا مستودعات طرابلس وسبها تعاني من صعوبات لوجستية بسبب حالة الحرب القائمة بالإضافة إلى أن إيصال الوقود إلى المنطقة الجنوبية يشكل خطرا كبيرا على حياة السائقين ولاتزال الجهود مستمرة لإيجاد حلول لذلك.