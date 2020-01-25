وصول شاحنات توزيع أسطوانات الغاز إلى مختلف مواقع بيعها في سرت

أعلن عضو المجلس التسييري لبلدية سرت فرج عبد المجيد وصول عدد من الشاحنات المحملة بأسطوانات غاز الطهي إلى مختلف نقاط البيع بسرت وضواحي المدينة.

وأضاف عبد المجيد أنه سيتم بيع غاز الطهي في 7 مواقع، اعتبارا من اليوم السبت، وهي: محطة الوقود السواوة، ومركز البيع أبوهادي، ومركز البيع الغربيات، ومركز البيع الثلاتين غرب سرت، ومركز البيع أبوعربية جزيرة الزعفران، ومركز البيع اعنيزة سرت، ومركز البيع منطقة الشعبية، وفق ما نشرته صفحة بلدية سرت على فيسبوك.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، استمرار بيع غاز الطهي من نقطة التوزيع المباشر من مستودعي الهاني والزاوية، حسب بيان صادر عن الشركة.

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