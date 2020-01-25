السويحلي: نرفض استغلالنا من أي أحزاب أو تيارات

قام رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي بزيارة لمحاور القتال في عين زارة مؤكدة مواصل العمل على قتال الجيش.

وقال السويحلي الذي تم تجميد عضويته في مجلس الدولة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “من محور عين زارة اليوم جددنا إصرارنا على صد ودحر العدوان رفقة الأبطال الذين سطروا صمودا أسطوريا طيلة 10 أشهر، ويبذلون التضحيات دفاعًا عن حرية وكرامة الوطن”.

‫وأضاف السويحلي “تماسكهم كبير على قلب رجل واحد، ولا يقبلون استغلال أي حزب أو تيار أو شخص لتضحياتهم” مردفا “نحن دعاة سلام ولكننا نسحق من يأتينا غازيًا”.