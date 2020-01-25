مؤكدًا إرسالها مرتزقة سوريين..أحد قيادات حكومة الوفاق: تركيا تلعب لعبة “قذرة”

أخبار ليبيا24

انتقد أحد قيادات حكومة الوفاق في نالوت وأحد المؤسسين لـما يعرف بـ” كتيبة ثوار طرابلس” المدعو عاطف برقيق إرسال تركيا لمرتزقة سوريين للقتال في صفوف قوات الوفاق.

وتساءل برقيق عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”اعتبروني منفهمش غبي لكن نحن وقعنا الاتفاقية مع تركيا لأجل أن تساعدنا على صد العدوان صح وليس لترسل لنا مرتزقه سورين”.

وأضاف القيادي في حكومة الوفاق :”هناك لعبة تحاك، انتبهو يا أحرار، يا رئاسي، يا رجال المحاور، اللعبة محبوكة لفرض خليفة حفتر علينا و تركيا تلعب لعبة قذرة”.

وأكد برقيق بالقول :”نعم تركيا تلعب لعبة قذرة، لا يوجد أي سبب لعدم التدخل التركي فلا يوجد اتفاق أو هدنة أصلا فحفتر لم يوقع على شيء”.

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