

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 January, 2020

سلط الكاتب الصحفي محمد بعيو الضوء ما وصفه بـ “صفقة الدُب الروسي والسلطان العثماني”.

وأكد بعيو وجود ما وصفه “صفقة الدُب الروسي والسلطان العثماني” قائلا “من يعرف كيف يفكر ويخطط ويعمل الرئيس الروسي فلاديمير أوفيتش بوتين، فقد عرف نصف حقائق الأزمات الدولية، ومن يعرف كيف يحلم ويسعى ويساوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد عرف نصف تجارة الأزمات الدولية”.

وأضاف بوتين “الراسخون وحدهم وليس السطحيون والهامشيون، يحتاجون في سبيل قراءة وفهم هذين الممثلين المثيرين للدهشة على مسرح السياسة الدولية، إلى قراءة وفهم وخلط فلسفة هيغل، وحزم بسمارك، ومكر ماكيافيلي، ودهاء تشرشل، وبراغماتية كيسنجر، مع شيء غير قليل من إبداع حكاء الخيال الواقعي غابرييل غارثيا ماركيز، في سردياته الملحمية (الجنرال في متاهة)و(خريف البطريرك) و (الحب في زمن الكوليرا)، وربما أيضاً سوداويةكافكا، وسوريالية سلفادور دالي،وتفكيكية جاك دريدا”.

وتابع بعيو “الدب والسلطان ليسا فقط نتاج التدافع التاريخي بين وعورة التاريخ ورعونة الجغرافيا، حيث يولد الحاكم المغامر من أرحام ثلاث، أُمه، وتاريخ أُمّته، وجغرافيا دولته، وتنتج صدمة وجوده العابث والمدهش على مسرح السياسة والسلطة، من تلاقح المصادفات القدرية، والمصادمات الذاتية” مضيفا “لن أخوض في هذه العجالة في متاهة الرجلين الغامضين، الخطيرين على نفسيهما وشعوبهما والعالم، فذلك يحتاج إلى كتاب، لكنني أريد أن أقول لأهلي الليبيين لقد وقعنا في الفخ” مردفا “فحين تحالف طرف من أطراف الصراع اختياراً ومبكراً مع الدب الموسكو في لم يفكر لحظةً أنه سيكون ذات لحظة مجرد ورقة في صفقة سياسية، أو سطر في عقد تجاري، أو كلمةِ في خطاب شعبوي، وكذلك حين تحالف الطرف الآخر متأخراً واضطراراً مع السلطان الإسطنبولي، لم يتوقع أن القوة العسكرية الموعودة التي ستدفع الخصم المتقدم إلى الوراء وتؤخره القهقرى، لم تكن سوى وهم انقلب من وعد عُصبة المناصرة، إلى وعيد عصابة النُصرة”.

وزاد “نعم وقعنا في الفخ ولا خروج إطلاقاً بالجري وراء انتصار طرف وانكسار الآخر، فتجارة الكبار بالصغار ليس فيها رابح وخاسر، بل يربح الكبار المتنافسون معاً كل شيء، ويخسر الصغار المتباخسون كل شيء” وأردف “وحتى الآن ودائما سنبقى نحن الخاسرون”.