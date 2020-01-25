«الوطنية للنفط»: نسعى لإيجاد حلول لتوصيل الوقود إلى كافة أفراد الشعب الليبي

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الوقود لا يزال متوفرا في أغلب المناطق، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل لإيجاد حلول لإيصال الوقود إلى كافة أفراد الشعب الليبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة قبل قليل، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وقالت الشركة في بيانها إن شركة البريقة لتسويق النفط «لديها سعة تخزينية كافية في المناطق الوسطى والشرقية، إلا أن المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية، خصوصا مستودعات طرابلس وسبها تعاني من صعوبات لوجستية، بسبب حالة الحرب القائمة».

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