تونس: 36 "من أطفال داعش" مع 10 أمهات عالقين في ليبيا

أعلن القنصل العام لتونس في ليبيا، توفيق القاسمي، اليوم السبت، أن 36 طفلا من أبناء تونسيين منتمين إلى تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مازالوا عالقين في سجون ليبيا.

وبحسب تصريحات صحفية للقاسمي، فإن حوالي 15 طفلا تونسيا يتواجدون في حاليا في سجون مصراته الليبية بالإضافة لـ 10 أمهات، في حين يتواجد 21 طفلا آخر في سجون طرابلس.

وأشار القاسمي إلى أن ترحيل الأطفال إلى تونس يبقى رهنا بالإجراءات التي يعمل عليها القضاء بين كل من ليبيا وتونس، خصوصا أمهات الأطفال الذين لديهم متابعات قضائية من قبل المحاكم الليبية، بحسب موقع “2012”.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت الخميس الفائت استلامها 6 أطفال من أبناء تونسيين مقاتلين في ليبيا، تراوحت أعمارهم بين ( 4 عام و21 عام) كان في استقبالهم الرئيس التونسي قيس سعيد، في مطار قرطالج الدولي، قادمين من مصراتة.