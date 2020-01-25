بحاجة إلى تقييم نفسي .. الحمروش تطالب بمحاكمة الغرياني والكشف عن قواه العقلية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبت الدكتورة فاطمة الحمروش، وزيرة الصحة بحكومة عبدالرحيم الكيب السابقة، بمحاكمة المفتي المعزول الصادق الغرياني، بتهمة التحريض على القتل ونشر الفتنة على مر السنين.

الحمروش قالت – في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الغرياني بحاجة إلى تقييم نفسي، إذا كان بكامل قواه العقلية أو لإيداعه في مصحة عقلية، وإذا ثبت أن قواه العقلية لا تسمح بمحاكمته يتم وضعه تحت حراسة مشددة، مضيفة لم أر وحشية وتحريضا على القتل من جهة رسمية كما يفعل هذا الرجل .

وأوضحت أن الغرياني ومنذ عام 2011م لم يتوقف عن الحث على التقاتل، وزرع الفتن والكراهية باسم الدين، في حين لم تصدر عنه فتوى لبناء الإنسان.

وقال الغرياني، إن مشاريع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لم ير منها الليبيون شيئًا حتى الآن، ولم يأتوا بشيء جاء بالخير على ليبيا.

الغرياني أوضح خلال برنامجه الأسبوعي “الإسلام والحياة” المذاع على فضائية “التناصح” المناصرة للجماعات الإرهابية، الأربعاء الماضي، أن هؤلاء يعلمون من المُعتدي ومن المُعتدى عليه، ويعلمون أيضًا من الطرف الذين أعطوه الشرعية، والطرف الآخر المُنقلب على الشرعية، مُستدركًا: “عندما يتكلمون يسوون بين الطرفين، الجاني والضحية”.

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