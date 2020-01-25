قوات سوريا الديمقراطية: تركيا نقلت نحو 6 آلاف مرتزق إلى ليبيا للقتال بجانب قوات الوفاق

ليبيا – كشف مصطفى بالي المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” المعارضة للنظام السوري أن تركيا نقلت نحو 6 آلاف مرتزق إلى الأراضي الليبية للقتال بجانب المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

بالي أوضح في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” اليوم السبت أن غالبية المسلحين المنتقلين إلى ليبيا ينتمون إلى فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة بالإضافة لعناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأشار إلى أن نعوش عدد من “المرتزقة” الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بدأت في التدفق على سوريا، مضيفاً أن عشرات النعوش وصلت خلال الأيام الماضية إلى مدينتي أعزاز وجرابلس “شمالي السوري”.

كما لفت المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إلى أن الفصائل المسلحة السورية أثبتت على مدار السنوات الماضية ولاءها وانتماءها إلى الإدارة التركية ومطامعها الاستعمارية في المنطقة العربية خاصة أن تركيا تعمل بالتعاون مع تنظيم الإخوان على تجنيد عشرات الآلاف من المرتزقة لتحقيق أطماعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية