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ستيفاني تُلمّح لإمكانية نقل مقر الحكومة خارج طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت نائبة المبعوث الأممي الى ليبيا ستيفاني ويليامز إن نقل مقر الحكومة إلى خارج العاصمة طرابلس سيخفف بلا شك من التهديدات التي تواجهها.

وأشارت ويليامز خلال ندوة لمعهد الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بواشنطن الأسبوع الماضي إلى أن المسؤولين الحكوميين سيتمكنون من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل بعيدا عن إمكانية التهديد بالسلاح من قبل المجموعات المسلحة، مشددة على أهمية البدء في عملية نزع سلاح تلك المجموعات وتفكيكها أثناء عمل الحكومة خارج العاصمة .

وأضافت ويليامز تعليقا حول الوضع الإقتصادي في ليبيا أنه يجب الاهتمام بالمدن الليبية خاصة المتضررة كمدن الجنوب ودرنة وبنغازي بإضافة بند إلى ميزانية الحكومة لإعادة بناء تلك المدن وتوفير الخدمات لمواطنيها.

ومن جانبه، شدد الملحق التجاري السابق بالسفارة الأميركية في ليبيا نايت مايسون أيضا خلال ندوة معهد الشرق الأوسط للدراسات على أن نقل المؤسسات السيادية سيخفف من انجذاب الأطراف المتصارعة على المدينة وينهي تهديد المسؤولين الحكوميين، فيما استبعد في تقييمه للوضع الاقتصادي في ليبيا أن تكون حكومة الوفاق قادرة على تنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد بقيمة 100 مليار دولار .

وأشار إلى أهمية إخراج المؤسسات السيادية من العاصمة طرابلس لأن الأموال تتدفق إلى هناك ما يعني أن الصراع بين الجميع سيستمر للحصول على تلك الأموال، مُضيفاً أنه لا يقصد الليبيين فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • سرت انسب مكان للعاصمة المؤقتة فهى تتوسط اقليم ليبيا الثلاث طرابلس وبرقة وفزان ويمكن نقل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزى الى هناك وستجدوا قرارات سابقة بانه فعلا العاصمة الجديدة ويمكن تفعيل القرار

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  • الحكومة والمؤسسات تبقى مقراتها في العاصمة طرابلس احب من أحب كره خدعة نقل حكومة من طرابلس نزع الشرعية هذه خدعة مكشوفي ومفضوحة يا ستيفاني العبي غيرها في سوريا بشار الأسد فقد السيطرة 70 في مئة من سوريا بقي صامد شرعيا حافظ على العاصمة نفس الأمر الحوثيين في اليمن يعرفون حفتر لن يحلم بالحكم ليبيا مادمت خارج سيطرته

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    • حفتر له الحق أن يحلم بالحكم بل هو حفتر على يقين وهمي إنه هو الحاكم في ليبيا وهو يخبر رؤساء دول العالم إنه هو الشخص المسير لكل الامور في ليبيا منذ حوالي تسعه سنوات ويسأل رؤساء دول العالم كيف أنتم لا ترون ذلك أنني حفتر الذي وضعت السراج في طرابلس والثني في الشرق وحان الوقت الآن أن نوحد بين كل كائنات ليبيا بالقوة ولن نتركها حنى نوحدها وهذه هي مشكلة العالم مع السيد حفتر. السراج شخصيا لا أحبه لكنني على يقين أن السراج ليس المشكله في ليبيا.

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  • جلول بالله عليك شنو عاجبك في حكومة الفاسدين السراج وزمرتة ضعفاء اغبياء ولا وطنية عندهم جلبو الاتراك والمرتزقة وهولاء اذا لم يتم القضاء عليهم سوف يعيثو فساد في الارض نهب وسطو هم اتو من اجل المال سوف يذلو الطرابلسية وينهكو اعراضهم . كن مع نفسك وراجع كل هذا الكلام

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  • برقاوي شرقاوي
    معسكر حفتر هم من جلبوا المرتزقه من كل الجنسيات واخرها القناصة الروس والإمارات والسوادين والمصرييوالمصريات

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  • الاخوانى خروف بلا عقل عبارة عن بغبغان يردد كلام متناقض وغير واقعى فالمشير خليفة حفتر باعتراف الجميع واولهم السراج وباشاغا وسيالة وفى تسجيلات مرئية قالوا ان المشير خليفة حفتر هو القائد الشرعى للجيش الوطنى بقرار من البرلمان وبنصاب قانونى وبفرض انتهاء الصخيرات وحتى البرلمان فان القرار يظل سارى المفعول حتى يتم انتخاب رئيس وبرلمان جديد يستطيع تغيرة كما انه يعمل تحت قيادة رئيس البرلمان اعلى سلطة منتخبة فى البلاد الذى يظل محتفظا بمنصبه حتى انتخاب برلمان جديد اما السراج فدخل موسوعة جنز للارقام القياسية السلبية والمثيرة للفكاهة رئيس حكومة اربع سنوات رغم رفضه من اليرلمان مرتين ولم يؤدى القسم الدستورى اصلا ولا يستطيع استقبال اى رئيس دولة على ارض ليبيا ولا يستطيع ان يدخل 90% من الاراضى الليبية والان وبعد اغلاق ابار النفط اصبح خيال مآتة ومن حق الجيش الوطنى ان يصدر النفط دون الحاجة للحكومة المفروضة على الشعب كما يفعل الجيش الامريكى فى دير الزور بسوريا بحجة منع وصول العائد للمبيشيات الارهابية السورية فكيف نسمح بوصول عائد النفط الليبى لنفس المليشيات السورية الفارة من هناك

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