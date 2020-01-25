الحمروش: يجب إخضاع الغرياني للفحص الطبي لتقييم صحته العقلية وعلاجه أو محاكمته

ليبيا – علقت وزيرة الصحة السابقة الدكتورة فاطمة الحمروش على تصريحات المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني.

وزيرة الصحة السابقة قالت في تصريحات لصحيفة”الشرق الأوسط” اللندنية إن ما يصدر من هذا الرجل من فتاوى وتحريض على القتال على مر السنين تجعله بحاجة إلى تقييم نفسي لتقديمه للمحاكمة إذا كان بكامل قواه العقلية أو لإيداعه في مصحة عقلية تحت حراسة مشددة إذا ثبت أن قواه العقلية لا تسمح بمحاكمته.

وأشارت بصفتها طبيبة منذ عام 2016 إلى ضرورة إخضاع الغرياني للفحص الطبي لتقييم صحته العقلية وعلاجه، مضيفةً”أنها لم ترى وحشية وتحريض على القتل من جهة رسمية كما يفعل الغرياني”.

الحمروش لفتت إلى أن الغرياني منذ عام 2011 لم يتوقف عن الحث على التقاتل وزرع الفتن والكراهية باسم الدين في حين لم تصدر عنه فتوى لبناء الإنسان.

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