شيخ قبيلة إزوية: هذه مطالب القبائل الليبية لإعادة فتح الحقول النفطية

ليبيا – أكد شيخ قبيلة إزوية السنوسي الحليق إن القبائل الليبية قررت في اجتماعها في منطقة الزويتينة عدة مطالب من أجل إعادة فتح الحقول النفطية.

الحليق أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الاجتماع حضره مشائخ القبائل من جميع أنحاء ليبيا وتوافقوا على عدة مطالب على رأسها إسقاط الاعتراف بحكومة السراج وتغيير رئيس المصرف المركزي ومدير المؤسسة الوطنية للنفط وتشكيل حكومة تسيير أعمال وكذلك التوزيع العادل للثروة .

وأوضح أنه حال تغيير الحكومة تكون الأخرى الجديدة مسؤولة عن تقسيم الثروة وفي حال استمرارها يمكن استحداث صندوق سيادي تحت إشراف الأمم المتحدة يصبح معنياً بتقسيم الثروة على الأقاليم .

كما شدد على أن القبائل ستقدم المقترح للأمم المتحدة ليكون تحت إشرافها حيث تكون هناك هيئة مشرفة على توزيع العائدات النفطية بشكل إداري منضبط.

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