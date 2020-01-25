باشاغا للثني: نحن نحتكم للشعب.. أنت لإرادة من ترتهن يا ترى؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، سؤالا إلى رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، إذا ما كان يملك الإرادة لمواجهة من يحلم بحكم الفرد والأسرة ومن تبعهم جهلا وطمعا؟، في إشارة إلى القائد العام المشير خليفة حفتر.

باشاغا قال، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “سمعت كلاماً للثني يُبنى عليه لم نعتد على سماعه ونرحب به، نحن أخوة ولسنا أعداء كشعب ليبي نشترك في ذات المعاناة، فهل يمتلك الإرادة لمواجهة من يحلم بحكم الفرد والأسرة ومن تبعهم جهلاً وطمعاً؟ .

واختتم بقوله: “نحن نحتكم إلى إرادة الشعب.. أنت لإرادة من ترتهن يا ترى؟”.

وكان الثني، قال في مقابلة تليفزيونية مع قناة سكاي نيوز عربية، إن هدف الحكومة الليبية الرئيسي هو توحيد الدولة الليبية، عبر سيطرة الجيش على جميع التراب الوطني.

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