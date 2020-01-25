داخلية الوفاق تبحث عمل دارة التفتيش والمتابعة

عقد مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمنية عميد “محمد المداغي” اليوم السبت اجتماعا مع مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عميد المهدي أبوسنينة بحضور عدد من الضباط بالإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالعاصمة طرابلس مناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بسير العمل الأمني داخل الوزارة والجهود التي تبذلها الإدارة العامة للتفتيش في معالجة الأداء الأمني والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه الإدارة وإيجاد الحلول الناجحة لها.