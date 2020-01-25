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قيادي بـ”ثوار طرابلس” : تركيا تلعب لعبة “قذرة ” في ليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

وجه القيادي بكتيبة ثوار طرابلس، عاطف برقيق انتقاده لإرسال تركيا لمرتزقة سوريين للقتال في صفوف قوات الوفاق.
وأطلق “برقيق” عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك” تساؤلا قال فيه :”اعتبروني منفهمش غبي لكن نحن وقعنا الاتفاقية مع تركيا لأجل أن تساعدنا على صد العدوان صح وليس لترسل لنا مرتزقه سوريين”.

وأضاف برقيق ان :”هناك لعبة تحاك، انتبهو يا أحرار، يا رئاسي، يا رجال المحاور، اللعبة محبوكة لفرض خليفة حفتر علينا و تركيا تلعب لعبة قذرة”.
وأكد برقيق بالقول :”نعم تركيا تلعب لعبة قذرة، لا يوجد أي سبب لعدم التدخل التركي فلا يوجد اتفاق أو هدنة أصلا فحفتر لم يوقع على شيء”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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