عضو بمجلس الدولة: نجاح حوار جنيف مرتهن بهذه العوامل

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني(خاص) |

25 January, 2020

أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومه أن نجاح حوار جنيف بين مجلسي النواب والدولة مرتبط بمدى جدية أطراف الحوار وكذلك الدول الداعمة للفرقاء في ليبيا

وقال همومه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “فتح حوار بين الفرقاء الليبيين يعطي فرصة للوصول لحلول للمشاكل القائمة وبالتالي تجاوز المشكلات” مؤكدا أن “حوار جنيف هو جزء من مسارات الحلول المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، ليتم تناول موضوعات بعينها في هذا الحوار منها تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، وفصل الحكومة عن الرئاسي، وكذلك مناقشة موضوع الدستور الذي يعتبر القاعدة الدستورية والقانونية لأي انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة”.

وأضاف همومه “أعتقد أن فرص نجاح حوار جنيف مرتبط بمدى جدية أطراف الحوار وكذلك الدول الداعمة لهؤلاء الفرقاء” موضحا أنه “إذا توحدت جهود المجتمع الدولي للضغط على فريقي الحوار وعلى الداعمين بضرورة الوصول لحل فإن النجاح سيكون حليف مؤتمر جنيف، أما إذا انقسم المجتمع الدولي حول الموضوع الليبي فسوف يكون مصير حوار جنيف كسابقيه من الحوارات، وبالتالي تستمر الأزمة وفي هذه المرة سوف تكون أكثر ضرراً بالنسبة للمواطن البسيط، وذلك في وجود أطراف داعمة للطرفين على الأرض، وهذا ما سوف يزيد من عدد الضحايا والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة”.