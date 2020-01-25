المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: توافد نعوش عدد من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لليبيا  

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن تركيا نقلت حوالى 6 آلاف مرتزق إلى الأراضي الليبية للقتال بجانب المليشيات التابعة لحكومة الوفاق .

بالي أضاف، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن غالبية المسلحين المنتقلين إلى ليبيا ينتمون إلى فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة، بالإضافة لعناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي .

وكشف أن نعوش عدد من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وصلت خلال الأيام الماضية إلى مدينتي أعزاز وجرابلس شمالي سوريا.

ومن جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عملية نقل المرتزقة التي تنفذها تركيا من سوريا إلى داخل الأراضي الليبية، لا تزال متواصلة على قدم وساق رغم كل التحذيرات الدولية.

وأضاف المرصد في تقرير لها، الثلاثاء الماضي، أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير، بالتزامن مع وصل دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك، حيث ارتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600 مرتزق.

وتابع “في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات ومنطقة شمال شرق سورية والمتطوعين هم من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”.

ووثق المرصد السوري مزيداً من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 28 مقاتلا من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

ووفقاً لمصادر المرصد، فإن القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى عبر 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور و ومصحة غوط الشعال.

وذكر المرصد، في تقرير له، إن تركيا تريد نقل نحو 6000 سوري إلى ليبيا إذ ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات التي قدمتها عند وصول أعداد المتطوعين إلى ذلك الرقم، حيث ستقوم بتخفيض المخصصات المالية وستضع شروط معينة لعملية تطوع المقاتلين حينها.

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