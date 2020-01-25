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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 January, 2020

أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس وتحديدا في مثلث القيو بمنطقة وادي الربيع.

وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن قوات الوفاق استهدفت اليوم السبت مصادر نيران لقوات الجيش بعد أن حاولت خرق وقف اطلاق النار في مثلث القيو مبينا أنهم قاموا بتدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة للقوات المسلحة.

وأكد أن قوات الوفاق تلتزم بأوامر قيادة العملية مبينا أنهم على أهبة الاستعداد لخوض الاشتباكات.