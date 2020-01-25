مؤسسة النفط تسلم سيارات اطفاء لهيئة السلامة الوطنية ببنغازي‎

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الى هيئة السلامة الوطنية ببنغازي ، 5 سيارات إطفاء مجهزه وذات تقنية عالية خاصة بالمدن.

وذكرت المؤسسة ان عملية التسليم تمت بالتنسيق مع المجلس التسييري بنغازي وذلك بمقر شركة الخليج العربي ضمن المبادرة التي تبنتها المؤسسة من أجل المساهمة في تنفيذ مشاريع خدمية في مختلف أنحاء ليبيا.

واكد مدير عام ادارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والتنمية المستدامة خالد بوخطوة، استمرار المؤسسة الوطنية للنفط من خلال إدارة التنمية المستدامة في تقديم الدعم والاستجابة لاحتياجات مدينة بنغازي من أجل المساهمة في إعادة اعمارها.

وحضر مراسم التسليم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ورئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط ، ومراقب فرع المؤسسة الوطنية للنفط، ومختصين من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، وأعضاء إدارة مطار بنينا الدولي .

يذكر أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة قد أشرفت خلال الأسبوع الماضي على متابعة وتسليم عدة مشاريع بمدينة بنغازي، ومن أهمها تزويد مستشفى طب وجراحة الأطفال بمعدات و اجهزة طبية، وتسليم سيارة اسعاف الى جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي.