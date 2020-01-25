وزير التعليم: مقرراتنا توضح مساوئ الحكم العثماني في الوطن العربي عموما

قال وزير التعليم فوزي عبد الرحيم إنه بعد مزاعم بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأن هناك مقررات تحوي تمجيدا لحقبة الحكم العثماني في ليبيا، تم تكليف مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بدراسة محتوى هذه المقررات.

وأوضح وزير التعليم لقناتنا أن المركز أكد أن ما ذكر في هذه المقررات تعد حقائق تاريخية سيئة لما مرت به ليبيا أثناء الحكم العثماني، ما يستوجب دراسته لإبراز مساوئ هذا الحكم البغيض في الوطن العربي عموما وفي ليبيا خاصة، وذلك من أجل تعريف الطلبة بهذه الفترة التاريخية ليدركوا حقيقة حكم الأتراك العثمانيين في الماضي.

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