موسى ابراهيم: هذه التصريحات إساءة للقذافي

انتقد آخر ناطق باسم النظام السابق موسى إبراهيم تصريحات رئيس الحكومة عبد الله الثني التي انتقد فيها الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال إبراهيم في تدوينة له إن تصريحات الثني معادية لثورة الفاتح وقائدها مضيفا “كلما حاول بعض أنصار النظام الجماهيري، من قيادات سياسية واجتماعية وعسكرية، مدعومين بآلاف الجنود والضباط والناشطين أن يدفعوا بمشروع الكرامة إلى الأمام، وأن يلتقوا مع القوات المسلحة في قواسم وطنية مشتركة، وأن يتجاوزا مع قيادة الجيش طبائع فبراير البائسة ونكبتها التي دمرت الوطن وسلمته للأجنبي، أقول كلما فعلوا ذلك أبانت قيادات الكرامة عن تفاهتها التاريخية، وموت ضميرها الوطني، وغياب حتى الذكاء السياسي عنها”.

وأضاف إبراهيم “يبدو أن الدور المحلي الذي كلفت به قيادة الجيش وقيادة الكرامة من قبل اللاعب الأجنبي في إطالة عمر الأزمة، وإدامة الفوضى، واستمرار تشرذم الليبيين هو الدور الرئيسي الذي لم يستطيعوا تجاوزه حتى الآن”.

وتساءل إبراهيم “هل راهن بعضنا، في تغيير بنية المؤامرة من الداخل، على قلبٍ نخرت فيه الخيانة، وعقلٍ تمت صناعته تماماً في أروقة العمالة، وضمير سلم صوته وبوصلته لمركز الهيمنة العالمي، دون عِرْقٍ واحد من الوطنية؟”.

وكان الثني قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية إن القذافي هو سبب ما وصل إليه الحال الآن في البلاد مضيفا أن سياسته الخارجية كانت جيدة، لكنه هو من أوصل الشعب الليبي إلى هذه الحالة من التهميش وعدم وجود بنية تحتية جيدة، ولا صحة ولا تعليم جيدين.