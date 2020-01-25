هل يوجد “كورونا” في ليبيا؟.. “مكافحة الأمراض” يجيب

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن ليبيا لم تُسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي بدأ بالانتشار في الصين وانتقل إلى دول أخرى.

وأضاف المركز في بيان، اليوم السبت، أنه توصل لهذه النتيجة بعد التواصل مع المنسق الوطني للوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية والمنسق الوطني للرصد بالمركز.

وأكد المركز أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة له، قامت باتخاذ التدابير اللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه والتبليغ عنها من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد والشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات والمرافق الصحية في كل البلديات.

وأشار إلى أنه نسّق مع مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز لإصدار تعليمات لوحدات الحجر الصحي في المنافذ للشروع في مراقبة المسافرين القادمين من الصين بهدف التقصي وجمع المعلومات وتوعيتهم بأعراض المرض.

ولفت المركز إلى أنه قام بالتواصل مباشرة مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية في الصين للاطمئنان على المرضى الليبيين الموفدين للعلاج هناك، وكذلك الجالية الليبية المقيمة بالصين، وتم مناقشة ما يجب اتخاذه من إجراءات وقائية لضمان عدم إصابتهم بالفيروس.

ونصح مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمركز جميع المسافرين المتجهين إلى مناطق ظهر فيها هذا المرض بتجنب الاتصال بالحيوانات أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية حادة، موضحاً أنه إذا ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية ينبغي عليهم البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين وطلب الرعاية الصحية الطبية فورا وتقديم المعلومات المتعلقة بالسفر والأعراض المرضية.

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