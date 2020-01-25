تونس تُعوّل على الدعم الأميركي في حال توافد لاجئين من ليبيا

أكد وزير الدفاع التونسي بالنيابة كريم الجموسي خلال لقائه بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أن البلاد تعول على دعم الدول والمنظمات والهيئات ذات الصلة في حال توافد لاجئين من ليبيا.

وقال وزير الدفاع إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكاً أساسياً في مجال التعاون العسكري كما تساهم في دعم منظومة المراقبة الإلكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية، فضلاً عن إمكانية مساهمتها في إنجاز مشاريع للتغطية الكاملة لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية.

ومن جهته عبر سفير الولايات المتحدة عن التزام الإدارة الأمريكية بالوقوف إلى جانب تونس فيما يتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب بما يساهم في مزيد بناء القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية.

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