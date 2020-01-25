اخبار ليبيا الان

تونس تُعوّل على الدعم الأميركي في حال توافد لاجئين من ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الدفاع التونسي بالنيابة كريم الجموسي خلال لقائه بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أن البلاد تعول على دعم الدول والمنظمات والهيئات ذات الصلة في حال توافد لاجئين من ليبيا.

وقال وزير الدفاع إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكاً أساسياً في مجال التعاون العسكري كما تساهم في دعم منظومة المراقبة الإلكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية، فضلاً عن إمكانية مساهمتها في إنجاز مشاريع للتغطية الكاملة لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية.

ومن جهته عبر سفير الولايات المتحدة عن التزام الإدارة الأمريكية بالوقوف إلى جانب تونس فيما يتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب بما يساهم في مزيد بناء القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • سوف لن نلتجئ اليكم يا توانسه. فقط انتم لاترسلوا لنا الدواعش و عاهرات جهاد النكاح. و لا تهربوا لنا الاسلحه

    رد