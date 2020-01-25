شنكر: واشنطن ستدعم حلفائها في ليبيا للوصول إلى تسوية

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى “ديفيد شنكر” أن واشنطن ستستمر في العمل مع حلفائها للوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا.

وعبر شنكر في لقاء خاص مع قناة الحرة الأميركية عن أمله في أن يكون المجتمع الدولي أكثر جدية حول الأزمة في ليبيا متهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن باكتفائهما بالتصريحات فقط دون أي دور فعال.

وقال إن مؤتمر برلين ألزم كافة الأطراف باحترام حظر توريد الأسلحة وكما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيتم الإفصاح رسميا عمن يخرق الاتفاق وعلى مجلس الأمن فرض عقوبات.

وأشار شنكر إلى أن روسيا وتركيا قدمتا دعما عسكريا واضحا لطرفي النزاع ولهما قوات عسكرية هناك سواء كانت نظامية أو مرتزقة.

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