زعم إعلان الإلتزام به .. أخبار ليبيا 24 ترصد خرق وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اخترقت قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وقف إطلاق النار لأكثر من مرة منذ إعلان الهدنة، بينما أكد الجيش الوطني الليبي الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأكد نشطاء مواقع التواصل المواليين لحكومة الوفاق تصاعد أعمدة الدخان مساء اليوم السبت من “مثلث القيو” بمنطقة وادي الربيع جنوب طرابلس جراء استهداف مدفعية أسود تاجوراء و 166 التابعين لقوات الوفاق لتجمع لقوات الجيش الوطني، ومخزن الوقود ونقلية توجد فيها عدد من السيارات المسلحة و مرصدين و مخزن للذخيرة، مشيرين إلى أن هذا سبب تصاعد الدخان الكثيف من هناك .

النشطاء دونوا على صفحاتهم اليوم السبت ورصدتها أخبار ليبيا 24 أن قوات الوفاق استهدفت موقعين لقوات الجيش بعشرة قذائف، الموقع الأول تم استهدافه بــ 6 قذائف، وأسفر عن تدمير عدد من سيارات مسلحة مركونة داخل مدرسة، حسب قولهم .

وتابع النشطاء أن مدفاعية الوفاق استهدفت موقع ثاني بــ “4” قذائف، وتم تدمير 3 مراصد مما اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الجيش، حسب وصفهم .

واعترف النشطاء أن المواقع التي تم استهدافها قريبة من الأحياء التي تعج بالسكان والأهالي، وهذا يعتبر اعتراف ضمني أن قوات الوفاق هي من تستهدف الأهالي والسكان، وبعدها تلص التهمة في قوات الجيش .

وأكد النشطاء المساندين لقوات السراج أن الضرابات المدفاعية والجوية ضد قوات الجيش مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تحقيق النصر المؤزر على البغاة المعتدين، حسب زعمهم .

وكان آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقوات المسلحة اللواء المبروك الغزوي، كشف عن رصد أكثر من “40” خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في كل المحاور منذ ساعة إعلانها.

الغزوي أكد أن القوات التابعة لحكومة الوفاق لم تحترم الهدنة المتفق عليها منذ الساعات الأولى لإعلانها وحتى الآن، لافتًا إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بتعليمات القائد العام المشير خليفة حفتر، بالرغم من وصول عدد الاختراقات إلى أكثر من “40” حالة، مؤكدًا أنها موثقة جميعًا.

وأوضح الغزوي أن قوات حكومة الوفاق تقوم باستفزاز القوات المسلحة لغرض الرد عليها إلا أنها مازالت ملتزمة بالبلاغ الصادر من قبل القيادة العامة وفي انتظار أي تعليمات جديدة.

وفي ذات الشأن، اتهم المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، قوات المشير حفتر بخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ الساعات الأولى لإعلانه .

قنونوأكد ، في تدوينة على صفحة بركان الغضب على فيسبوك، أن قوات حفتر أطلقت “قذائف المدفعية الثقيلة على الأحياء السكنية بمنطقة صلاح الدين”، حسب قوله .

وإلى ذلك نشر نشطاء التواصل الاجتماعي الداعمين لحكومة الوفاق ماقالوا عنها إحصائية لخسائر قوات الجيش، مؤكدين حرق سيارة مسلحة و إعطاب مدرعة و إصابة سيارة “سيرليون” مسلحة، مع مقتل عدد من عناصر قوات الجيش و أسر أحدهم إفريقي الجنسية، حسب وصفهم .

وذكر النشطاء أن قوات الوفاق مازالت تحافظ على تمركزاتها منذ فترة دون وجود تغيرات على الأرض .

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