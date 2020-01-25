الكشف عن قيام أنقرة بنقل 6 آلاف عنصر من مرتزقة أردوغان لليبيا

أكد المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، مصطفى بالي، أن تركيا نقلت نحو 6 آلاف عنصر من مرتزقة أردوغان إلى الأراضي الليبية للقتال بجانب قوات الوفاق.

وأوضح بالي في لـ “العين الإخبارية”، أن غالبية المسلحين المنتقلين إلى ليبيا ينتمون إلى فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة، بالإضافة لعناصر من تنظيم الإخوان مؤكدا أن نعوش عدد من “المرتزقة” الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بدأت في التدفق على سوريا حيث وصل العشرات منها “خلال الأيام الماضية إلى مدينتي أعزاز وجرابلس (شمالي السوري)”.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أعلن أن عدد القتلى في صفوف مرتزقة أردوغان “بلغ 28 مقاتل من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه” مضيفا أن “القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى والقتلى إلى كل من 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال”.