لا نتأسف على ثورة 17 فبراير..الثني: القذافي هو من أوصل ليبيا إلى ما وصلت إليه الآن

أخبار ليبيا24

أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أن الرئيس السابق لليبيا معمر القذافي هو من أوصل ليبيا إلى هذه ما وصلت إليه الآن من التهميش.

وأضاف الثني في لقاء مع قناة “سكاي نيوز” ليبيا دولة نفطية خيراتها كثيرة، لا بنية تحتية لا تعليم ولا صحة، أربع عقود من الزمن تخلف بكل ماتعنيه الكلمة.

وتابع رئيس الحكومة :”مستوى التعليم في عهد القذافي منخفض، انخفاض حتى في مستويات الناس بنظرية بالية لا تسمن ولا تغني من جوع”.

وقال الثني :”حقيقة سبب كارثتنا التي نعيشها هي النظام الشمولي الذي كان يقوده معمر القذافي الذي كانت سياسته الداخلية صفر بكل ماتعنيه الكلمة”.

وأفاد رئيس الحكومة الليبية أن القذافي لم يحقق أي إنجاز ولم يبني الدولة الليبية، ويمكن أن تقارن ليبيا بسلطنة عمان التي تقلد فيها السلطان قابوس مقاليد الحكم في 1970، والقذافي في 1969 والتي تعتبر فترة زمنية واحدة، أنظر لسلطنة عمان ماحققته خلال هذه الفترة وماحققه القذافي”.

وذكر الثني أن القذافي لم يبني جيش ولا مؤسسات في البلاد، بل نظام شمولي يعتمد على شخصه هو فقط، ولم يهتم بالشعب ولم يهتم بالتعليم وبالتالي تحققت الكارثة”.

وقال رئيس الحكومة الليبية :”لا نتأسف حقيقة على ثورة 17 فبراير هي المخرج الحقيقي هي طوق النجاة مهما بقينا لسنوات ستظل ليبيا موحدة وستكون هناك حكومة مركزية شاء من شاء وأبى من أبى”.

وختم قائلا :”بالنسبة لأنصار النظام السابق هم أبناء هذا الشعب ولا يجب إقصائهم إطلاقًا تعطى لهم الفرصة من أراد أن يشارك في بناء ليبيا الجديدة ليبيا 17 فبراير بالمخرجات والمعطيات الجديدة مرحب به”.

وأكد رئيس الحكومة الليبية أن من يبي يرجع بنا إلى الماضي والنظرية البالية وغيرها فهذا شيء مرفوض ولن نقبله، مشددًا على وجوب أن تكون هناك مصالحة حقيقية تجمع كل الليبيين يغض النظر عن انتمائتهم الفكرية الآيدولوجية، ومن يأتيه الصندوق مرحب به”.

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