“الوطنية للنفط” تكشف حجم الخسائر من إغلاق الموانئ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر التراكمية جراء إغلاق الموانئ النفطية، وإعلان القوة القاهرة يوم 18 يناير، بلغت 256.6 مليون دولار حتى تاريخ 23 يناير، نتيجة الانخفاض الكبير في معدلات الإنتاج.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم السبت، إن معدل إنتاج النفط انخفض من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا إلى نحو 320 ألف برميل في اليوم، مضيفة أن الفاقد التراكمي للإنتاج بلغ حتى 23 يناير حوالي 3.9 مليون برميل في غضون 6 أيام.

ودعت المؤسسة إلى إنهاء الإقفالات والسماح لها باستئناف الإنتاج فورا لضمان استمرار إمدادات منتجات الوقود إلى كافة المناطق ورفد الاقتصاد الوطني بالإيرادات.

ذكرت المؤسسة أن السعات التخزينية للمستودعات في المناطق الوسطى والشرقية والجوبية، أصبحت كما هو موضح بالجدول التالي:

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