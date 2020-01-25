المحجوب يكشف تفاصيل خرق قوات الوفاق للهدنة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة خالد المحجوب أن القوات التابعة لحكومة الوفاق مدعومة بمرتزقة أردوغان هي من بدأت بخرق الهدنة اليوم السبت في منطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الوفاق اعتقدت أن وصول المرتزقة السوريين سيغير الواقع الميداني على الأرض لصالح قوات الوفاق فقاموا بالهجوم على القوات المسلحة التي ردت عليها وكبدتهم خسائر فادحة.

وأشار المحجوب إلى مقتل عدد من مرتزقة أردوغان بالإضافة إلى إصابة 4 جرحى منهم مؤكدا أنه جرى نقلهم لأحد المصحات لتلقي العلاج.

وأشار المحجوب إلى أن القوات التي تقاتل في صفوف الوفاق هم عناصر غير منضبطة ولا تحكمها قواعد عسكرية.