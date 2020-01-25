تونس تنشر آليات دفاع جوي على الحدود الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعاد موقع “ميليتاري رادار” لرصد حركة الطيران العالمي، نشر تغريدة لحساب تونسي يكشف نشر المعدات التونسية المضادة للطائرات بالقرب من الحدود الجنوبية مع ليبيا.

الموقع أوضح المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية، في تقرير له اليوم السبت، أن المعدات التونسية عبارة عن بوفورز RBS-70 وزاستافا M55 البندقية المضادة للطائرات.

وأضاف أن الآليات التونسية على الحدود الليبية عبارة عن نظام الدفاع الجوي المحمولة على الكتف والمصممة للدفاع الجوي في جميع المناطق المناخية؛ منها ZastavaM55، و20/3mm-M55، يوغوسلافيا / صربي 20 ملم ثلاثي الأسطوانات، تم تطويره في عام 1955م.

وعثرت قوات الأمن التونسية، السبت، على كمية كبيرة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة في ولاية قفصة، جنوب غربي البلاد.

وذكر بيان وزارة الداخلية التونسية، أن “الإدارة العامة للأمن الوطني نجحت في الكشف عن أماكن تعمد العناصر الإرهابية إخفاء كمية هامة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تمّ طمرها بجبل عرباطة من ولاية قفصة”.

وأضاف البيان “بعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم إتلاف كمية الألغام والأمونيتر التي عُثر عليها بالتفجير على عين المكان من قبل الوحدة العسكرية المختصة في المجال”.

وأشار البلاغ، إلى أنه تم إتلاف الألغام والأمونیتر، بتفجيرها في نفس المكان، وذلك بإشراف وحدة عسكرية مختصة في هذا المجال.

وانتقلت الشرطة التونسي، بعد التنسيق مع الجيش، إلى عمق مرتفعات جبل عرباطة حيث عُثر “على 96 لغم أرضي جاهز للاستعمال، و390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع كلاشينكوف، ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر”.

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