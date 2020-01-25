المحجوب يكشف لـ218 حقيقة “خرق الهدنة”

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، إن التشكيلات المسلحة في طرابلس هي من تخرق الهدنة نظرا لاستقوائها- كما تعتقد- بـ”المرتزقة السوريين” الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، مضيفا أن الجيش لا يزال يضبط النفس لكنه يتعامل فقط مع مصادر النيران التي تخرج من مناطق سيطرة التشكيلات المسلحة.

وتحدث المحجوب بنوع من التفصيل لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، عن المسار التفاوضي بين الجيش الوطني والمجلس الرئاسي فيما عرف بلجنة 5+5، وقال المحجوب إن الهدف الرئيسي منها نزع أسلحة من التشكيلات المسلحة، موضحاً أن الجيش الوطني يعمل على خطين متوازيين ومتناغمين، خط العمليات العسكرية وخط التفاوض السياسي من أجل تحقيق الشروط التي وضعتها القيادة العامة والمتمثلة في إنهاء الوجود المسلح وجمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار.

وحول الدفعة التي تخرجت من مدرسة التوجيه المعنوي، أوضح المحجوب أنها تلقت تدريبات وتعليماً مكثفاً على مدار ثلاثة أشهر في أكثر من علم، مثل علم الاجتماع وعلم النفس وتوجهات الحركات الدينية وأسس تكوين الدولة، معرباً عن ثقته في تحسين الأداء وتطويره مستقبلاً وفي قدرة الكوادر المتخرجة على تقديم الفائدة في مجال تخصصهم.

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