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قائد “الجيش السوري الحر” : قادمون لرفع الظلم عن «إخواننا التركستان في ليبيا»

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_سوريا

وعد قائد ما يسمى «الجيش السوري الحر» الموالي لتركيا، أحمد الشهابي، قادة مدينة مصراتة الذين وصفهم بـ«إخوانه التركستان» بأنه سيأتي لرفع الظلم عنهم، بعد أن يقضي على الجيش السوري بقيادة بشار الأسد.

وقال «الشهابي» في مقابلة تلفزيونية تركية: «إن قواتنا بعد أن تنتهي من رفع ظلم الرئيس السوري بشار الأسد على السوريين سنتوجه إلى رفع الظلم عن إخواننا في تركستان»، في إشارة إلى مدينة مصراتة والتي أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن لديه مليون تركي في ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 ديسمبر الماضي قال في كلمة له خلال حفل تدشين غواصة حربية جديدة، رصدتها «الساعة 24»،  إن «الزعيم كمال أتاتورك كان مقاتلًا بالجيش العثماني في ليبيا، وكان يكافح هناك في الجبهات، لذا يجب علينا اليوم أن نتواجد هناك ونقاتل أيضًا، ونحن لدينا مليون تركي يعيشون في ليبيا».

واعترف قائد ما يسمى «الجيش السوري الحر» الموالي لتركيا بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، قائلا: «إن مقاتلينا سيذهبون إلى أي مكان يوجد فيه جهاد، وسنضحي بحياتنا وأطفالنا من أجل الخلافة العثمانية».

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • ليك ليك يا أجدب بتخوث علي مين حلم قضاءك علي جيش العروبه بقيادة الزعيم بشار الأسد بشار سيد رجال مو مثلك يا أجدب لما تحرر سوريا تكلم اما الآن سد نيعك ولاء طمعك بالفوز علي جيش بشار ثم تطوعك في مصراته طمع أبليس في الجنه كلامك كلام عجيان لما بتصير رجال تعال وتكلم يا أبله انت ستكون عبء علي مصراته لا عون لها لانها سوف تهتم بتغسيلك وتكفينك ثم أرسالك الي بلادك

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  • عباد المال حقير وسخ يناصر الاتراك علي شعب ليبيا وسوريا مرتزق حقير . العثمانيين هم سبب مشاكل الدول العربية التي تعيشها حاليا . قرون من الاستعمار التركي الذي لم يجلب الا الجهل وتخلف ونهب خيرات واخيرا سلمت كل هذة الشعوب للاستعمار الاوربي مقابل عدم احتلال تركيا. الله ينعلك حقير واطي

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