قائد “الجيش السوري الحر” : قادمون لرفع الظلم عن «إخواننا التركستان في ليبيا»

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وعد قائد ما يسمى «الجيش السوري الحر» الموالي لتركيا، أحمد الشهابي، قادة مدينة مصراتة الذين وصفهم بـ«إخوانه التركستان» بأنه سيأتي لرفع الظلم عنهم، بعد أن يقضي على الجيش السوري بقيادة بشار الأسد.

وقال «الشهابي» في مقابلة تلفزيونية تركية: «إن قواتنا بعد أن تنتهي من رفع ظلم الرئيس السوري بشار الأسد على السوريين سنتوجه إلى رفع الظلم عن إخواننا في تركستان»، في إشارة إلى مدينة مصراتة والتي أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن لديه مليون تركي في ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 22 ديسمبر الماضي قال في كلمة له خلال حفل تدشين غواصة حربية جديدة، رصدتها «الساعة 24»، إن «الزعيم كمال أتاتورك كان مقاتلًا بالجيش العثماني في ليبيا، وكان يكافح هناك في الجبهات، لذا يجب علينا اليوم أن نتواجد هناك ونقاتل أيضًا، ونحن لدينا مليون تركي يعيشون في ليبيا».

واعترف قائد ما يسمى «الجيش السوري الحر» الموالي لتركيا بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، قائلا: «إن مقاتلينا سيذهبون إلى أي مكان يوجد فيه جهاد، وسنضحي بحياتنا وأطفالنا من أجل الخلافة العثمانية».