

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 January, 2020

كشف آخر متحدث باسم النظام السابق موسى إبراهيم عن قيام معهد الشرق الأوسط في واشنطن التابع لدوائر صنع القرار الأمريكي بإعداد تقرير ليبيا يرتكز على أن حل الأزمة في البلاد يقوم على نقطتين أولهما أن الحل خارجي وليس داخلي وثانيهما إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.

وقال إبراهيم في تسجيل مصور إن التقرير بعنوان “لجنة مالية دولية هي الأمل الأخير لليبيا” ويقوم على نقطتين أساسيتين أولهما أن حل الأزمة الليبية خارجي ثانيهما أن الحل ليس اجتماعي قبلي ولا سياسي ولا مدني ولا إداري وإنما الحل اقتصادي بمعنى أنه يجب أن تؤسس لجنة مالية دولية يكون مقرها في لندن وتقوم بأخذ “جميع المؤسسات السيادية الليبية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريد الليبية.. وجميع المحافظ الاستثمارية الليبية الداخلية والخارجية والأرصدة المجمدة” والتحكم فيها ورسم خطة عملها والتحكم في تنفيذها بأدوات تختارها هي”.

وبحسب التقرير الذي التقرير جرى إعداده بالتعاون مع محمود جبريل، والصديق الكبير، علي الترهوني فإن اللجنة يجب أن تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي إي تسليمه لصندوق النقد الدولي ثم تركيبه على “هوى المنظومة الرأسمالية الغربية ليكون ضخ المواد الأولية والريع لهم …مع تعويم الدينار الليبي بشكل كامل وتخفيض قيمته بدعوى أن هذا سيؤدي إلى حركة الاقتصاد والصادرات والواقع أن القصد هو أن يكون الاقتصاد الليبي والقوة الشرائية ضعيفة”.

وأوضح إبراهيم أن التقرير يدعو إلى رفع الدعم عن السوق الليبي ليس فقط الدعم المباشر عن السلع الاستهلاكية والوقود وإنما أيضا الدعم عن التأمين الصحي والتعليم وجميع الخدمات الاجتماعية.

وأشار إبراهيم إلى أن هذه الخطة ليست جديدة ونفذت في السابق في عدة دول إفريقية وآسيوية وفي أمريكا اللاتينية مؤكدا أن جميع الدول التي نفذت فيها الخطة عانت من كوارث حقيقية وأصبحت بدون سيادة.

وبحسب إبراهيم يدعو التقرير لتسليم الأزمة الليبية لدولتين هما بريطانيا والولايات المتحدة وتقوم الدول الإقليمية بدور المنفذ لقرارات اللجنة مطالبا بمعاقبة الليبيين الذين يعترضون على هذا التقرير

وأكد إبراهيم أن مقاومة هذا المشروع يكون بنشر الوعي لأنه عندما تعرف المؤامرة تضعف قوتها ودعا الاقتصاديين الليبيين والتكنوقراط إلى عدم السماح لهذا التقرير بالمرور مطالبا الليبيين بضرورة التوحد من أجل مصلحة البلاد مبينا أن هذا التقرير يعيدنا إلى أصل المؤامرة التي تهدف لنزع السيادة السياسية والاقتصادية عن ليبيا كدولة واستمرار الفوضى وإبقاء ليبيا ضعيفة

وأشار إبراهيم إلى أن المعهد الذي أعد التقرير هو مؤسسة أمريكية استخباراتية سياسية خطيرة تسمى “معهد الشرق الأوسط” والذي تأسس عام 1946 أي بعد الحرب العالمية الثانية بهدف مساعدة أمريكا في أن تحل محل الإمبراطورية البريطانية والفرنسية عندما كانتا في آخر أيامهما حيث قضى الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر على الإمبراطورية الإنجليزية 1956 باعتراف الانجليز أما الإمبراطورية الفرنسية فقضى عليها الثوار الجزائريين في ثورة نوفمبر 1954 إلى 1962.

وأشار إبراهيم أن الولايات المتحدة أسست هذا المعهد من أجل دراسة وفهم وتحليل الشرق الأوسط ثم السيطرة عليه مؤكدا أن جميع من تولى إدارة المعهد والعمل به هم من وزراء الخارجية والسياسيين الأمريكيين والمخابرات مشيرا إلى أنه يصدر تقارير سنوية تهدف لخدمة السياسي الأمريكي في الشرق الأوسط.