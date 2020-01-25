وفد تجمع شباب ليبيا في زيارة لآمر المنطقة العسكرية بنغازي

بنغازي 25 يناير 2020 (وال)- استقبل آمر المنطقة العسكرية بنغازي لواء كمال الجبالي اليوم السبت، وفد من مجلس إدارة تجمع شباب ليبيا.

هذا وقد أعرب الوفد لآمر المنطقة عن دعهم المتواصل للقوات المسلحة العربية الليبية، مشيدين بجهود آمر المنطقة المبذولة داخل مؤسسته وخارجها الظاهرة للعيان.

وفي ختام الزيارة، كرّم وفد تجمع شباب ليبيا آمر المنطقة العسكرية بنغازي، بتسليمه دعًا وشهادة وتقدير، عرفانًا منهم لهذه الشخصية الوطنية العسكرية المثالية.

كما قدّم وفد تجمع شباب ليبيا تحية للقيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام المشير خليفة حفتر، وكافة الضباط والضباط الصف والجنود البواسل. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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